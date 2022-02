Vaccini e Green Pass falsi a Velletri: medico finisce nei guai

Una clamorosa notizia arriva da Velletri dove un medico sarebbe finito nei guai dopo che nel suo studio sarebbero stati praticati vaccini falsi e alcuni green pass, sempre falsi.

Falsi vaccini e green-pass a Velletri

Saranno le autorità competenti a fare luce sulla vicenda. Nella giornata di ieri, a Velletri, sarebbe stato scoperto un medico che praticava false vaccinazioni ed emetteva green pass falsi. Se tali accuse saranno confermate, il medico rischierebbe la radiazione dall’albo professionale.

Da quello che emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che tale attività era comoda anche ad alcuni pazienti vicini a Velletri.

Al momento non si hanno altre notizie in merito. La procura di Velletri potrebbe avviare un’indagine a breve per capire al meglio la vicenda.

Potrebbero seguire aggiornamenti.