Giovane cade per oltre 200 metri e rimane bloccato sul monte Viglio

Intorno alle 11:30 di ieri, 12 febbraio 2022, è stato soccorso un ragazzo precipitato su un pendio ghiacciato del monte Viglio, in provincia di Frosinone.

L’intervento del Soccorso Alpino sul monte Viglio

La stazione del Soccorso Alpino di Collepardo ha immediatamente attivato una squadra di terra a cui si è aggiunta, poco dopo, anche l’eliambulanza della Regione Lazio.

Il giovane è stato prima raggiunto dalla squadra di terra e messo in sicurezza, successivamente è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso a bordo dell’elicottero tramite verricello. Da lì, è stato elitrasportato alla piazzola per elicotteri nel comune di Filettino dove ad attenderlo era presente un’autoambulanza.

Presenti e attive per le operazioni di salvataggio, anche le stazioni del Soccorso Alpino di Latina e dei Carabinieri. Nonostante l’assenza di attrezzatura adeguata e la caduta per oltre 200 metri, il giovane non ha riportato gravi traumi ma solo escoriazioni al viso e alle gambe.

Foto di repertorio