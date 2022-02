Paura in zona Torre Maura, a Roma, dove una lite in famiglia stava degenerando in una vera e propria rissa violenta.

Rissa in famiglia degenera: necessario l’intervento della Polizia

La notizia è stata riportata direttamente da Il Messaggero. Lo scorso giovedì 10 febbraio 2022, in zona Torre Maura, si è accesa una lite familiare. Il tutto sembrava nella “norma” ma, ad un tratto, una donna è rimasta vittima di un’aggressione da parte del compagno.

A chiamare le Forze dell’Ordine è stata la madre della donna (di 35 anni) la quale, vedendo la figlia in difficoltà ha subito allertato i soccorsi. “Correte, altrimenti l’ammazza”, questa è stata la telefonata.

Sul posto sono subito intervenute le volanti della Polizia che sono riuscite a bloccare l’uomo trovando la suocera chiusa a chiave dentro una stanza.