Roma, smarrisce il portafoglio con 1.800 euro dentro: una signora lo trova e lo riconsegna

Un gesto di solidarietà inaspettato che, di questi tempi, è una rarità. Alcuni giorni fa un uomo ha smarrito il suo portafoglio all’interno di un supermercato di Roma. All’interno c’erano 1.800 euro.

Smarrisce il portafoglio con 1.800 euro dentro: gli viene riconsegnato. L’appello per ringraziare un’onesta signora

Una bella storia, a lieto fine. È successo in un supermarket di Ponte Pisano, a Roma. Un uomo ha perso il suo portafoglio con dentro 1.800 euro ma, fortunatamente per lui, una signora l’ha ritrovato e, tramite il direttore del market, gli è stato riconsegnato.

Un gesto non da tutti vista l’ingente somma. Su Facebook è partito il tam tam mediatico per cercare di mettere in contatto l’uomo con la signora.

L’appello social per ritrovare il portafoglio

Ieri ho smarrito portafoglio con 1800€ all’idromarket. Mi piacerebbe ringraziare la signora che l’ha raccolto nel parcheggio e consegnato al direttore del supermercato