La Regione Lazio destinerà un contributo fino a mille euro a sostegno dei figli dei lavoratori in cassa integrazione.

Le dichiarazioni

“La Regione Lazio destinerà un contributo fino a 1000 euro per l’acquisto di materiale scolastico ai figli di quei lavoratori che hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia.

I soldi potranno essere destinati all’acquisto di testi, materiale per accesso a scuola università, internet, tecnologie hardware e software. E a chiedere i contributi potranno essere famiglie con lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro a zero ore con ammortizzatori sociali. Ringrazio il Presidente Zingaretti per questo segnale di vicinanza: si tratta – conclude – di un aiuto per tante ragazze e ragazzi che investono sul loro futuro”, è quanto dichiarato in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Orgoglioso del fondo a sostegno dei figli di lavoratori in cassa integrazione. La lotta alle disuguaglianze non può aspettare”, dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Foto di repertorio