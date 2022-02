Roma. Raffica di controlli della Questura di Roma in zona San Lorenzo e Trastevere. 64 esercizi sottoposti a verifica. 4 locali chiusi e 13 sanzionati amministrativamente. 5 le persone arrestate e 2 le denunce a piede libero.

I fatti

Continuano senza sosta i controlli interforze predisposti dalla Questura di Roma nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Le verifiche hanno riguardato non solo il rispetto della normativa anti covid e gli assembramenti, ma la regolarità dell’attività degli esercizi commerciali, l’osservanza dell’ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket, e soprattutto il divieto di somministrazione di alcolici ai minori.

Gli agenti in borghese dei commissariati, in sinergia con i “Falchi” della squadra mobile, gli agenti delle volanti e della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto hanno presidiato le zone di movida per contrastare e sventare eventuali reati predatori.

I servizi straordinari messi in atto dagli agenti del commissariato San Lorenzo unitamente alla Divisione Amministrativa e sociale della Questura di Roma, agli agenti della Polizia Locale e Guardia di Finanza sezione tributaria, al fine di assicurare il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e contrastare il fenomeno cosiddetto della “mala movida”, hanno permesso di sottoporre a controllo 288 persone e 55 locali, di cui 8 sanzionati amministrativamente. Per 2 di loro è stata disposta la chiusura temporanea di 2 e 5 giorni per violazioni della normativa anti covid e vendita di alcolici fuori orario. Un terzo locale è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate ai sensi del D.P.C.M. 02.03.2021 con conseguente chiusura accessoria del locale di 3gg.

Sono 5, invece, i locali sanzionati per violazioni tributarie e fiscali e impiego di lavoratori senza contratto. Infine, sono stati emessi 31 verbali per violazioni al codice della strada.

2 le persone arrestate in flagranza, una di 19 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed un’altra di 41 anni per spaccio di sostanza stupefacente: entrambi gli arresti sono stati convalidati. 2 le denunce a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Infine, sempre gli agenti del commissariato San Lorenzo, a seguito di attività investigativa conseguente a segnalazione “Youpol”, hanno arrestato un ventenne sorpreso nella cessione di una dose di hashish in Piazza della Immacolata. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2 panetti di hashish, ciascuno di un etto e cinque singole dosi, oltre ad un bilancino di precisione e 900 euro in contanti. Per il 20enne è stato disposto l’obbligo di firma.

Durante la notte, gli agenti del Commissariato Trastevere e i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in vicolo De Renzi, due algerini responsabili della rapina di un telefono cellulare ai danni di un giovane italiano di 22 anni. I 2 uomini di 21 e di 29 anni sono stati poi sottoposti a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire altresì una carta d’identità, una carta di credito e un telefono cellulare privo di sim, appartenente ad un’altra persona: per entrambi l’arresto è stato convalidato.

Sempre in zona Trastevere gli agenti hanno controllato vari esercizi commerciali e 1 di essi è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate ai sensi del D.P.C.M. 02.03.2021 con conseguente chiusura accessoria del locale per 3gg.