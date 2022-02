Come segnalato da Astral Infomobilità, una vettura ha preso fuoco proprio pochi minuti fa sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Incendio in corso al km 612+000 tra le uscite autostradali di Ferentino e di Anagni, in direzione Roma.

Autostrada, veicolo in fiamme oggi tra Ferentino e Anagni: traffico e disagi sulla A1

Si pregano gli automobilisti di prestare la massima attenzione. Di seguito, un’immagine della situazione in diretta scattata dalla webcam di Autostrade per l’Italia, che mostra il traffico in diretta.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.

Primo aggiornamento, sempre da parte di Astral Infomobilità, che informa di un’auto in panne al km 612+000, che sta generando code tra Ferentino e Anagni. Ancora non si hanno notizie in merito a eventuali persone rimaste ferite nell’incendio che ha coinvolto il veicolo. Sul posto, il personale autorizzato e le forze dell’Ordine e i vigili del fuoco, addetti allo spegnimento delle fiamme. Ancora da comprendere quali sono state le esatte dinamiche che hanno scatenato il mini rogo.

Secondo aggiornamento:

Rimossa l’auto in panne e traffico che sta tornando scorrevole.

Foto principale dell’articolo di repertorio