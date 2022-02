Ponte Tazio, 27enne minaccia il suicidio: salvato dalla Polizia Locale

Ieri sera intorno alle 18.00 una pattuglia della Polizia Locale ha tratto in salvo un cittadino di 27 anni che aveva scavalcato il parapetto di ponte Tazio, minacciando di buttarsi di sotto.

Gli agenti del III Gruppo Nomentano sono riusciti a fermare il ragazzo, di nazionalità italiana, convincendolo a desistere dai suoi propositi. L’intervento si è protratto per diversi minuti, durante i quali gli operatori sono riusciti a entrare in confidenza con la persona, che in un primo momento aveva urlato che si sarebbe gettata se si fosse avvicinato qualcuno.

Una volta tratto in salvo, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Pertini per ulteriori accertamenti. Sul posto presenti anche i Carabinieri.