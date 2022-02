Il cadavere di una persona è stato rinvenuto vicino ai binari del tram della linea 8, a Roma. La tragica scoperta è stata fatta ieri sera, venerdì 11 febbraio, in via Circonvallazione Gianicolense all’altezza di Piazza San Giovanni di Dio.

Rinvenuto un cadavere vicino ai binari del tram in via Circonvallazione Gianicolense

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le Forze dell’Ordine. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e non sono note le generalità della persona in questione. Potrebbero seguire aggiornamenti sui fatti.

Foto di repertorio