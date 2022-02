Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 febbraio 2022, c’è stato un incendio nei pressi dell’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Valmontone.

Incendio a Valmontone, fumo in autostrada e traffico sull’A1: prestate attenzione

Il fuoco sta divampando al km 581+000, poco prima del bivio della Diramazione Roma Sud e l’uscita di Valmontone. A darne informazione è Astral Infomobilità (clicca qui per leggere gli aggiornamenti in diretta sulla viabilità) sui social.

Di seguito, invece, un’immagine in diretta scattata dalla webcam di Autostrade per l’Italia, posizionata all’altezza di Valmontone, dove in questi istanti sta divampando l’incendio, proprio a bordo autostrada.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco locali per lo spegnimento delle fiamme e le forze dell’Ordine incaricate di fare gli accertamenti di rito, per capire anche quali sono le esatte cause del rogo.

Si consiglia agli automobilisti che in questi istanti stanno percorrendo il tratto tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud di prestare la massima attenzione, non solo per il traffico che si sta creando nel suddetto tratto, ma anche e soprattutto per il fumo bianco che potrebbe creare problemi alla visibilità dei conducenti.

Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.