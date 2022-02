Circuito Lavoro ci segnala che Rete Ferroviaria Italiana assume diplomati in diversi ruoli a causa di un ampliamento di organico. Sono ben quattordici le regioni interessate dalle selezioni. Se siete interessati a questa opportunità lavorativa, prendete nota: la società di trasporto e logistica, appartenente al Gruppo FS, garantisce buone possibilità. Visitate poi questa sezione per essere sempre informati sulle assunzioni in Trenitalia.

Posizioni aperte in RFI Due sono i ruoli per i quali Rete Ferroviaria Italiana ha aperto la ricerca: Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Lavori

Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Impianti Elettrici Per tutti coloro che saranno selezionati è previsto un contratto di apprendistato. Requisiti richiesti età compresa tra i 18 e i 29 anni inclusi

possesso della patente B al momento dell’assunzione

diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico

idonei requisiti fisici Come candidarsi Rete Ferroviaria Italiana assume e l’occasione è quindi importante se siete alla ricerca di occupazione. Se siete interessati alle offerte di lavoro di Rete Ferroviaria Italiana ecco allora tutte le indicazioni utili per inoltrare correttamente il vostro curriculum. Visitate la pagina ufficiale dedicata alle nuove assunzioni e inserite il vostro curriculum, seguendo le indicazioni. Nel caso non abbiate i requisiti per i profili attualmente ricercati all’interno del gruppo, però, potrete comunque inviare una candidatura spontanea. Basterà inserire i vostri dati personali e il vostro curriculum entrerà a fare parte del database del gruppo che ricontatterà i profili nel caso di nuove posizioni utili.