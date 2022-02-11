Registrati 2 decessi:
Uomo di 95 anni residente ad Isola del Liri
Donna di 84 anni residente a Sora
Entrambi con pregresse patologie.
ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI:
4 ATINA SAN DONATO VAL DI COMINO SGURGOLA VALLEMAIO
3 CASTROCIELO COLFELICE GIULIANO DI ROMA PESCOSOLIDO PIGLIO POFI STRANGOLAGALLI TRIVIGLIANO VILLA SANTO STEFANO
2 ACUTO AMASENO CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI FALVATERRA FONTANA LIRI MOROLO PICO PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI VALLECORSA VALLEROTONDA
1 ACQUAFONDATA ALVITO BROCCOSTELLA CASALATTICO CASTELLIRI COLLE SAN MAGNO FILETTINO GALLINARO GUARCINO PASTENA PICINISCO ROCCA D’ARCE SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO