Il Ministero della Salute ed IKEA hanno pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di polpette vegetali surgelate Huvudroll per la possibile presenza di frammenti di plastica, rilevata in seguito di un autocontrollo del fornitore.

“Frammenti di plastica” in lotto di polpette vegetali surgelate Huvudroll, IKEA richiama il prodotto. Allerta del Ministero della Salute

Come riporta nella nota di richiamo la multinazionale svedese, si tratta della confezione da 1000 g con data di scadenza 26-10-2022. L’azienda raccomanda i clienti a riportarle nel più vicino negozio IKEA, per il rischio di presenza di pezzi di plastica nel prodotto, e a richiedere il rimborso completo. “La sicurezza è da sempre una priorità per IKEA. Vogliamo offrire ai nostri clienti articoli di cui possano fidarsi e che siano prodotti in maniera responsabile, senza alcun compromesso in fatto di qualità e sicurezza alimentare.

Il lotto interessato

Ciò nonostante, ci è stato segnalato che un particolare lotto di POLPETTE VEGETALI SURGELATE HUVUDROLL, confezione da 1000 g, è stato contaminato da pezzi di plastica provenienti da una linea di produzione rotta.

Pertanto, stiamo richiamando i prodotti di questo specifico lotto. I clienti possono riportare le POLPETTE VEGETALI SURGELATE HUVUDROLL da 1000 g con data di scadenza 26-10-2022 in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno il rimborso completo.

Per ricevere il rimborso, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” non è richiesto lo scontrino fiscale. Ci scusiamo per eventuali disagi provocati.” Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646.