Roma, paura su via Casilina: bus Atac prende fuoco. Era del 2004

Tanta paura su via Casilina dove un autobus Atac ha improvvisamente preso fuoco. Fiamme molto alte.

La nota di Atac: autobus prende fuoco lungo via Casilina

Mentre percorreva via Casilina, per cause da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura che si apprestava a entrare in servizio. Non ci sono stati problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La vettura era in servizio dal 2004.