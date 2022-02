Tragedia a Mentana, uomo travolto da un’auto sul marciapiede

Dramma in zona Casali di Mentana, sulla via Nomentana. Un uomo è stato travolto da una macchina mentre si trovava sul marciapiede.

Uomo centrato in pieno da un’auto: è morto

Una tragedia. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 10 febbraio 2022, intorno alle 20:30. Sulla via Nomentana (vicino Casali di Mentana) un automobilista, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto.

La corsa è finita contro un marciapiede dove, proprio in quel momento, stava passando un pedone che è stato centrato in pieno. Sul posto è subito sopraggiunto il personale del 118 e i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.

Purtroppo per l’uomo, un professionista di Mentana 55enne, non c’è stato nulla da fare. Tutta la comunità è sotto choc.