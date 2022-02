Stati Uniti e avventura: la regione dei grandi laghi

Per un viaggio all’insegna dell’avventura, la regione dei grandi laghi negli States è una scelta quasi obbligata. Il tour del Great Lakes si svolge nella parte nord est del paese, al confine con il Canada. Per La regione dei grandi laghi comprende cinque bacini d’acqua tra i più grandi per estensione al mondo. Si trovano in ben otto Stati diversi della regione del Midwest – Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York –, tutti da scoprire grazie alla bellezza della natura selvaggia ma anche Grandi metropoli moderne e frizzanti come Detroit, Chicago, Milwaukee.

I cinque grandi laghi americani sono il lago Michigan, il lago superiore, il lago Ontario, il lago Eire, il lago Huron. La Great Lake Circle si sviluppa attorno ai bacini d’acqua collegando delle magnifiche strade panoramiche. Per un viaggio negli Stati Uniti è bene informarsi sul tempo di trattamento di una domanda di ESTA.

Lago Superior

Sulle rive a nord del lago Superior, il più esteso e profondo, si estende il parco Neys Provincial, una riserva perfetta per chi vuole immergersi nella natura incontaminata tipica di questa zona caratterizzata da alberi secolari.

Il Minnesota, lo stato americano che ospita il più grande numero di bacini idrici e corsi d’acqua, È la meta prediletta per gli avventurieri amanti della natura grazie ai numerosissimi parchi e riserve naturali che ospitano anche alci e orsi bruni. Tra i tanti, è degno di nota l’Itaska State Park Dove si trova la sorgente del fiume Mississippi. Minneapolis, la capitale dello stato, soprannominata la piccola mela grazie alla sua offerta culturale.

Lago Michigan

Il lago Michigan divide in due l’omonimo stato americano. La parte superiore si caratterizza per spiagge sabbiose ai piedi di foreste con alberi centenari. Nella parte inferiore, Detroit si estende lungo le sponde sabbiose; la sabbia è talmente bella e incantevoli da essere soprannominata singing sands.

Lago Huron

La presenza delle attività umane minima nella regione del lago Huron. Dalle acque affiora Manitoulin Island, un luogo magico, la più grande isola al mondo all’interno di un lago. Le dune sabbiose sulle rive sono perfette per passeggiare, fare escursioni, praticare sport. Attraversando Mackinac Bridge sembra di essere tornati indietro nel tempo poiché sull’isola circolano solo carri trainati da cavalli.

Lago Erie

Detroit e Cleveland si sono sviluppate grazie alle caratteristiche del lago Erie. La prima è famosa per l’industria automobilistica ma anche musei di arte e musica. La seconda invece è una città universitaria avviso farti tra cui le montagne russe più alte del mondo. La cittadina lacustre di Erie si caratterizza invece per paesaggi incantevoli soprattutto nel Presque Isle State Park.

Lago Ontario

Sebbene sia il più piccolo, il lago Ontario è il più famoso dei cinque poiché si trovano qui le cascate del Niagara, proprio nei pressi della città di Buffalo. Con un salto di oltre 50 m sono le più ammirate. A poca distanza si trovano tutte le principali metropoli americane, una su tutte New York sull’isola di Manhattan