A4, uccisa da un’auto contromano. Il compagno: “Ho la sla, era il mio punto di riferimento”

Dramma sull’autostrada A4. Un automobilista, contromano e a folle velocità, ha ucciso una donna. Le toccanti parole del compagno.

“Dovevamo sposarci. Sono malato di Sla, lei era il mio punto di riferimento”

L’incidente è avvenuto lo scorso 5 febbraio 2022, lungo l’autostrada A4. Un uomo a bordo di una macchina, contromano e con molta velocità, è andato ad impattare contro un Renault Clio guidata da Hutu Parasheva, conosciuta da tutti come Paola che, in quel momento, stava raggiungendo il suo compagno.

I due, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbero dovuti sposare il prossimo 19 marzo, in concomitanza con San Giuseppe.

Toccanti le parole del compagno della vittima, riportate proprio dal Corriere della Sera: “Veniva da me ogni fine settimana e per me era tutto, anche da un punto di vista pratico. Con la Sla che mi ha colpito più o meno due anni fa, era diventata il mio punto di riferimento, la persona che mi aiutava a fare le cose che per una persona sono assolutamente normali ma che per me, invece, rappresentano una montagna da scalare: lavarmi il viso alla mattina, pulire la caffettiera, tenere ferma la tazza del latte, vestirmi. Avevamo intenzione di sposarci, la data sarebbe arrivata presto, il giorno di S. Giuseppe, il 19 marzo. Avevamo anche programmato di spedire le partecipazioni alle nozze, lo avremo fatto il giorno di San Valentino. Adesso non c’è più nulla. Nulla”.