Roma, precipita dal 3° piano su un’auto in transito: donna in codice rosso

Paura ieri pomeriggio, 9 febbraio 2022, a Roma, nella zona del Pinciano: una donna precipita dal terzo piano di un palazzo in via Cremera e finisce su un’auto in transito.

Paura ieri pomeriggio a Roma, zona Pinciano: ecco cosa è successo

La dinamica di quanto avvenuto è ancora da chiarire: la donna, una 46enne di origine spagnola, è caduta dal terzo piano di un palazzo sito in via Cremera. Immediato l’arrivo dei soccorsi: la donna è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Sul caso, indaga ora la Polizia di Stato.

Foto di repertorio