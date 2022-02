I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado e a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel cuore della Capitale e in provincia. In totale sono state controllate 207 persone e eseguite verifiche presso 31 esercizi commerciali.

I dettagli dei controlli

Sotto la lente d’ingrandimento è finita l’area della stazione Termini, dove i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato 6 persone e sanzionato altre 7.

Una 37enne del Bangladesh e una 34enne cilena sono state denunciate per furto poiché sorprese subito dopo aver asportato varia merce all’interno di un negozio della galleria Forum Termini. Tre persone, un 45enne del Bangladesh, una 49enne di Roma e una 37enne di Torino, sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria. Un 43enne di Marino è stato deferito per l’inosservanza del provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma con foglio di via obbligatorio.

I Carabinieri hanno poi sanzionato, per complessivi 400 euro, 4 cittadini, senza fissa dimora, per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore e altre 7 persone, per complessivi 2.800 euro, per mancato uso dei previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, invece, hanno sanzionato un 23enne romano sorpreso all’interno della fermata metro “Magliana” privo di Green Pass.

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale, sanzionando 8 persone per mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 7 persone per mancato possesso di idoneo Green Pass.

A Camerata Nuova (RM), i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 66enne del posto sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione del provvedimento di isolamento domiciliare a cui era sottoposto a seguito di accertata positività al Covid-19.

A Colleferro, i Carabinieri della Stazione di Montelanico hanno sanzionato un 26enne del Pakistan notato aggirarsi a piedi sprovvisto del dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Infine, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno sanzionato un 54enne del Bangladesh, impiegato in un negozio di alimentari nel comune di Ciampino (RM), sorpreso a lavorare sprovvisto di certificazione verde.

Foto di repertorio