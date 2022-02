Fabio Pochesci, consigliere e Capogruppo dell’opposizione nel Comune di Colonna, a nome di Uniti x Colonna, ha espresso le seguenti dichiarazioni in merito al PNRR e l’utilizzo a livello territoriale:

Uniti x Colonna – “Si istituisca al più presto un ufficio intercomunale Europa”

I Consiglieri di opposizione del comune di Colonna presentano una Mozione per l’istituzione di un ufficio intercomunale che si occupi di intercettare i fondi messi a disposizione dall’Europa.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal Governo Italiano è una grande opportunità per le nostre comunità. Si tratta di uno strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa e costituirà il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato in Europa.

È di fondamentale importanza quindi impegnarsi nella programmazione di progetti e opere in grado di rilanciare il nostro Comune e più in generale il nostro territorio. I fondi ci sono (191,5 Miliardi di Euro), a mancare sono le figure professionali in grado di presentare progetti in termini ben stabiliti.

Altri comuni già si stanno muovendo in tal senso e noi di Uniti X Colonna troviamo INACCETABILE l’inerzia e apatia mostrata finora dall’amministrazione davanti ad una occasione di crescita irripetibile.

Così abbiamo lanciato una proposta di aggregazione che coinvolga anche i comuni limitrofi, affinché venga istituito un ufficio dedicato alle opportunità derivanti dal PNRR e risvegliare quello spirito di unione in grado di generare la forza di riscatto che da tempo attendono i nostri territori.

Con questa Mozione ci auguriamo che il Sindaco e la giunta si facciano promotori di questa iniziativa che potrebbe segnare la storia del nostro territorio.