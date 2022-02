Preparati per Granite e Creme Fredde per Bar, Gelaterie e Ristoranti

COME GUSTARE GRANITE E CREME FREDDE DELIZIOSE IN POCO TEMPO

Le creme fredde e le granite, sono i prodotti freschi e squisiti che non possono mancare durante l’estate ma che restano goduriosi anche da consumare durante l’inverno, quando ci si vuole concedere una pausa rinfrescante e golosa davanti al calore del caminetto. In particolar modo i bar, i ristoranti e le gelaterie hanno necessariamente bisogno di poter somministrare questo tipo di prodotto durante le stagioni più calde, essendo le principali consumazioni prescelte dal cliente. Il gusto tanto amato che risiede dietro queste gustose bevande, è reso grazie alla qualità dei preparati in polvere solubile che consentono di produrre la nostra granita o crema al caffè in pochissimo tempo e con una garanzia di dolcezza e bontà. I preparati ricercabili sul sito di Toro Caffè spaziano dai sapori più delicati e tradizionali, a quelli più peculiari e travolgenti, sempre incentrati su materie di altissima qualità e anche sull’utilizzo di succhi naturali. Le modalità di creazione dei prodotti è estremamente semplice, basterà basarsi sulle indicazioni riportate sulle singole buste, sulle quali è specificata la quantità di contenuto che vi è all’interno e il dosaggio consigliato di acqua per un tot di grammi. Delle scelte vantaggiose per i ristoratori che grazie a queste soluzioni, saranno in grado di offrire le bevande più saporite e adorate dell’estate.

I MACCHINARI GIUSTI PER LE PROPRIE PREPARAZIONI

Va chiarito inoltre che queste preparazioni necessitano obbligatoriamente di macchinari adeguati e conformi alla loro realizzazione. Per poter servire una granita o una crema caffè, sarà indispensabile possedere anche dei granitori di ultima generazione che siano sinonimo di affidabilità e potenza per poter assicurare la continua lavorazione del prodotto e la sua conservazione nel tempo. Su Toro Caffè i granitori possono variare da macchinari aventi un’unica vasca da 5 litri o due con la stessa capienza e in entrambi i casi sarà possibile avere nel proprio locale una macchina resistente e compatta, ma anche esteticamente fine e dotata di un sistema energetico che innesca i consumi in standby, allontanandosi dai vecchi modelli obsoleti che invece consentivano un’elevata concentrazione di sprechi. La marca eletta per la vendita è GBG, una società memorabile che vanta l’installazione di macchinari in tutto il mondo e la produzione di bevande con una perfetta consistenza, acquistabili a prezzi imperdibili grazie alla continua applicazione di sconti convenienti.

TANTI GUSTI DIVERSI GRAZIE A TORO CAFFÈ

Non si ha voglia di scegliere sempre i soliti gusti? Anzi, la curiosità di provare qualcosa di nuovo è alta? Allora sul sito di Toro Caffè si avrà l’imbarazzo della scelta. Le granite che regalano non solo sapori intramontabili come quello alla menta o al limone, ma accontentano anche i palati più ricercati che hanno voglia di assaporare granite composte da frutti più particolari, come la fragolina di bosco, il melograno, l’ACE e il mirtillo blu. Anche le creme fredde non si limitano a quelle più diffuse che fanno capo al gusto tipicamente italiano del caffè o a quello neutro e rinfrescante dello yogurt, anzi si cimentano in altri piacevoli sapori come la nocciola, il fiordilatte e la mandorla. Specificando che sia le granite che le creme fredde sono adatte anche a chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine, in quanto prive di quest’ultimo.

SENZA DIMENTICARE I BRIOSI SORBETTI

Un altro preparato privo di glutine e che non ci abbandona mai, è il sorbetto al limone. Immancabile dopo un pranzo o una cena abbondante, con la consumazione di pesce, come pausa rilassante o come soluzione per combattere il caldo e l’afa, il sorbetto al limone è anch’esso irresistibile e di conseguenza selezionato da bar e ristoranti. Su Toro Caffè è possibile acquistare il preparato per sorbetto al limone solubile e contente vero succo di limone che si può preparare grazie alla sola aggiunta di acqua prevista sulla confezione e per mezzo delle sorbettiere professionali GBG, usate anche come granitore, quindi utili ad un duplice scopo.