Donna di 74 anni residente a Castrocielo

Donna di 72 anni residente a Paliano

Uomo di 83 anni residente a Supino

Donna di 85 anni residente a Frosinone

Tutti con pregresse patologie.

ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI:



2 ALVITO AUSONIA CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI ESPERIA FUMONE MONTE SAN GIOVANNI CAMPAN PICO PIGLIO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO TORRICE TRIVIGLIANO

1 ACQUAFONDATA CASALATTICO FALVATERRA FONTANA LIRI GALLINARO GUARCINO PICINISCO SAN DONATO VAL DI COMINO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANTOPADRE SERRONE TERELLE TREVI NEL LAZIO VALLECORSA VALLEROTONDA VICALVI VICO NEL LAZIO VILLA LATINA

HUB AZIENDALI AD ACCESSO LIBERO NELLA FASCIA POMERIDIANA. DOMENICA OPEN DAY PER DONNE IN GRAVIDANZA E STRUTTURE AIOP

Per favorire la partecipazione alla campagna vaccinale gli hub aziendali sono ad accesso libero e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere nella fascia pomeridiana (a partire dalle ore 14).

Nella fascia mattutina rimane in vigore l’accesso con prenotazione al portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Intanto per domenica 13 febbraio è previsto un nuovo Open Day in provincia di Frosinone che riguarderà anche le donne in gravidanza o in allattamento.

Per loro ci sarà accesso diretto, dedicato e prioritario presso tutte le sedi vaccinali aziendali consultabili sul sito della Asl: https://www.asl.fr.it/

Le donne potranno rivolgersi presso i centri più vicini alle proprie residenze.

Open Day su prenotazione, invece, nelle strutture AIOP Ini Città Bianca a Veroli, Villa degli Ulivi a Sant’Elia Fiumerapido e Casa di Cura Sant’Anna a Cassino.

Le vaccinazioni sono aperte dalle 8.00 alle 16.00 per tutti gli over 12 che devono effettuare il booster Pfizer.

Su prenotazione sono disponibili dosi di vaccino anche in tutti gli hub aziendali del territorio.