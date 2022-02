Violenta rissa a Cassino: gravemente ferito un giovane commerciante

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino, al termine di specifiche attività d’indagine, svolte con l’ausilio di prove documentali e testimoniali nonché tramite l’acquisizione e l’esame dei filmati degli impianti di video sorveglianza della zona, hanno deferito in stato di libertà 5 persone di origine rumena, residenti nel cassinate, ritenute responsabili a vario titolo di lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

La vicenda

I fatti da cui traggono spunto le indagini si sono verificati lo scorso novembre nel centro della Città Martire quando – a seguito di una segnalazione al 112 – i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia erano dovuti intervenire a causa di una violenta e animata lite in strada tra un numero imprecisato di persone, parte dei quali si dava a precipitosa fuga prima del loro arrivo.

Gli approfonditi accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che i summenzionati stranieri, di cui due di sesso femminile, dell’età compresa tra i 20 e i 25 anni, nella circostanza avevano aggredito per futili motivi un giovane commerciante 26enne del luogo.

Nella brutale azione la vittima, che era intervenuta semplicemente nei pressi dei suoi esercizio per frapporsi e pacificare gli animi surriscaldati tra un gruppo di ragazzi in escandescenza e alterazione psico-fisica dovuta verosimilmente all’assunzione di sostanze alcooliche e un avventore solitario preso di mira in modo meramente pretestuoso e provocatorio, riportava gravissime lesioni al volto che richiedevano l’immediato intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso.

Trasportato presso il nosocomio di Cassino, era stato giudicato guaribile in 30 gg e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione maxillo-facciale.

Foto di repertorio