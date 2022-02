Quanto vale il mercato del cibo per animali

È di 2 miliardi e 400 milioni di euro il valore del mercato del pet food, un settore in cui la componente principale rimane rappresentata dall’alimentazione dei cani e dei gatti. Come noto, durante i lockdown e in generale il periodo della pandemia si è registrata una crescita di attenzione nei confronti degli animali di affezione, e in tante persone si sono rese conto di quanto la presenza di un amico a quattro zampe possa essere foriera di benefici, sia dal punto di vista psicologico che a livello fisico. Il giro di affari è cresciuto dell’8% nel corso dell’ultimo anno. Le catene petshop, i petshop classici e il grocery, che costituiscono le piattaforme distributive più importanti, hanno conosciuto un aumento di oltre il 6%, per un fatturato totale di 2 miliardi e 330 milioni di euro.

L’alimentazione degli animali domestici

Comprare il cibo per cani online , d’altra parte, è diventata una consuetudine per numerose persone. Dando uno sguardo ai canali distributivi che possono essere considerati più nuovi, è di 43 milioni e 600mila euro il fatturato dei petshop della grande distribuzione organizzata, tenendo conto sia dei canali online che di quelli fisici, per un’incidenza di quasi il 2% sul mercato complessivo. Anche l’e-commerce ha ricevuto una spinta notevole dalla situazione di emergenza sanitaria, proprio come è successo in tutti gli altri settori del largo consumo. Il fatturato relativo alle vendite di cibo per gatti e cani online è di 49 milioni di euro e corrisponde al 2% del totale del cibo per animali domestici, con un incremento, in confronto allo scorso anno, di più del 100%.

Il canale grocery

Circa il 56% del fatturato totale viene assorbito dal canale grocery: si parla di una cifra pari a circa 1 miliardo e 370 milioni di euro. In termini di volumi, si tratta di quasi il 76% rispetto al totale. Ma non è tutto, perché i dati sono in crescita anche sotto altri punti di vista: in questo segmento il fatturato è cresciuto di più del 6%, mentre i volumi sono aumentati di 4 punti percentuali e mezzo. Così, se il canale grocery si guadagna un ipotetico primo posto, sul secondo gradino del podio si collocano i petshop tradizionali, mentre in terza posizione ci sono le catene petshop: nel primo caso si parla di un volume pari a poco più del 14% del totale, mentre nel secondo caso la quota coperta è del 7%. In totale la cifra raggiunta tocca i 312 milioni di euro, e si registra una dinamica di crescita di sicuro interesse. Tutti i dati che abbiamo fornito sono stati elaborati da Iri Information Resources e sono riportati nella 14esima edizione del Rapporto annuale Assalco -Zoomark.

Dove comprare online il cibo per animali