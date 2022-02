Tragedia a Roma, in zona Fonte Laurentina. Un uomo di 48 anni è caduto dalla finestra del quinto piano di un palazzo.

Cade dalla finestra: tragedia a Fonte Laurentina

È successo nella giornata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, in zona Fonte Laurentina a Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo è caduto dalla finestra di un palazzo situato in via Pia Nalli.

Un volo impressionante che ha visto la morte del 48enne. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e la scientifica.

Da capire la dinamica della tragedia.