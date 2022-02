Donna di 71 anni residente a Frosinone e uomo di 62 anni residente a Isola del Liri entrambi con pregresse patologie ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI:



10 AQUINO CASTELLIRI

9 RIPI

8 ACUTO CASALVIERI VILLA SANTA LUCIA

7 ESPERIA FONTECHIARI SGURGOLA TORRICE TREVI NEL LAZIO

6 SERRONE VALLEMAIO

5 ARNARA BROCCOSTELLA CASTRO DEI VOLSCI PICO VALLECORSA

4 CAMPOLI APPENNINO PATRICA PICINISCO POSTA FIBRENO SAN GIOVANNI INCARICO SANT’APOLLINARE SANTOPADRE

3 ATINA AUSONIA CASTROCIELO FONTANA LIRI VILLA SANTO STEFANO

2 COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO FILETTINO GALLINARO GIULIANO DI ROMA PIGNATARO INTERAMNA SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIORGIO A LIRI TORRE CAJETANI VICO NEL LAZIO

1 AMASENO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE CORENO AUSONIO FALVATERRA FUMONE GUARCINO PASTENA PESCOSOLIDO SAN VITTORE DEL LAZIO TRIVIGLIANO VALLEROTONDA VILLA LATINA

SOMMINISTRAZIONI VERSO QUOTA 1 MILIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE: LA ASL RIORGANIZZA GLI HUB VACCINALI.

AL VIA, DAL 13 FEBBRAIO, LA SECONDA PARTE DEL TOUR CON LA STRUTTURA COMMISSARIALE

Sempre più vicino il raggiungimento di quota 1 milione di dosi somministrate in provincia di Frosinone. Un traguardo importante per la campagna vaccinale della Asl che dal prossimo 15 Febbraio, in virtù di questi numeri, vedrà una riorganizzazione generale degli hub vaccinali aziendali.

La popolazione vaccinata ha ormai superato l’85% e gli ultimi sforzi si concentrano ora sulle dosi booster per dare modo a chi ha già completato il ciclo base di avere anche l’ulteriore indispensabile protezione contro il virus.

Proprio per accelerare questa operazione, la Asl di Frosinone in collaborazione con la Struttura Commissariale, ha deciso di prolungare il tour vaccinale che toccherà numerosi altri comuni della Provincia con l’obiettivo anche di favorire coloro che non hanno ancora ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid.

Ecco le nuove tappe tour vaccinale

13 Febbraio sosta a Monte San Giovanni Campano, 9-13 (anche per i residenti di Castelliri e Strangolagalli)

13 Febbraio, sosta ad Arpino 14-17 (anche per i residenti di Fontana Liri)

15 Febbraio, sosta ad Arce 9-13 (anche per i residenti di Rocca d’Arce, Colfelice, Santopadre)

15 Febbraio, sosta a San Giovanni Incarico 14-17 (anche per i residenti di San Giovanni Incarico, Falvaterra, Pofi)

16 Febbraio, sosta a Ferentino 9-13 (anche per i residenti di Fumone)

16 Febbraio, sosta a Morolo 14-17 (anche per i residenti di Patrica)

18 Febbraio, sosta a Roccasecca 9-13 (anche per i residenti di Colle San Magno e Colfelice)

18 Febbraio, sosta a S. Elia Fiumerapido 14-17 (anche per i residenti di Belmonte Castello, Vallerotonda, Viticuso, San Vittore)

20 Febbraio, sosta ad Alvito 9-13 (anche per i residenti di San Donato Valcomino)

20 Febbraio, sosta a Broccostella 14-17 (anche per i residenti di Fontechiari e Posta Fibreno)

23 Febbraio, sosta a Veroli 9-13 (anche per i residenti di Torrice)

23 Febbraio, sosta a Boville Ernica 14-17 (anche per i residenti di Ripi)

25 Febbraio sosta ad Alatri 9-14 (anche per i residenti di Collepardo) e Tecchiena 14.30-17

In contemporanea andrà avanti spedita anche la campagna pediatrica per mettere in sicurezza la maggior parte possibile della popolazione della fascia più giovane della nostra società, quelli d’età 5-11 anni.