Tarocchi e tarologia, viaggio dentro una passione degli italiani

Tarocchi, carte, astrologia e chi più ne ha più ne metta: argomenti che da sempre attirano le attenzioni degli utenti, anche in Italia, e che generano un grandissimo interesse (oltre che, in diversi casi, un cospicuo giro di affari). Tanti concetti diversi tra di loro anche se, in modo del tutto inappropriato ed erroneo, vengono spesso accostati.

Cosa sia l’astrologia è noto, si parla dello studio degli astri tramite i quali si vanno poi ad indicare alcune previsioni all’interno di un oroscopo. In Italia sono tantissimi coloro i quali non iniziano una giornata se prima non consultano quelle che è previsto per il proprio segno zodiacale. Ci sono poi altri due concetti che sono molto più accostabili tra di loro e che per questo generano spesso confusione: tarologia e cartomanzia. Di cosa si tratta?

La Tarologia, l’arte dei tarocchi

Quando si parla di tarologia ci si riferisce alla lettura dei tarocchi, un metodo che permette di raggiungere una maggiore conoscenza interiore attraverso la lettura di determinati simboli. Il tutto finalizzato a raggiungere una maggiore consapevolezza che si riveli utile per superare difficoltà interiori, quasi sempre legate a blocchi di varia natura.

In sostanza si parla di un modo per osservare da un’altra ottica le difficoltà che si stanno attraversando in un dato periodo storico; il termine deriva dal greco ed è stato reso noto da Alejandro Jodorowsky con l’obiettivo esplicito di differenziarsi proprio dalla cartomanzia (che come vedremo nel successivo paragrafo è tutta un’altra cosa).

Anche la tarologia è una disciplina piuttosto antica, che affonda le sue radici nella storia; oggi i metodi per la fruizione si sono evoluti e si assiste ad una crescita dei tarocchi online, consulti di tarologia da portare avanti tramite la rete.

La Cartomanzia

La cartomanzia è tutta un’altra cosa: letteralmente la parola può significare in modo orientativo ‘indovinare tramite le carte’. Chi esegue la cartomanzia quindi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) avere una sorte di potere divinatorio tramite il quale può prevedere il futuro basandosi su poteri extrasensoriali.

Inutile dire che la cartomanzia prevede quindi che la persona interessata abbia una certa attitudine a credere a queste tematiche. Una disciplina un po’ borderline, al punto che la stessa legge italiana parla di cartomanzia che, sebbene di base non sia vietata, può sfociare nell’illegalità quando viene portata avanti con modalità idonee ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione.