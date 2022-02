Stavano svolgendo i consueti controlli sul regolare utilizzo del Green Pass previsto per l’utilizzo dei mezzi pubblici, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, presso la stazione Piramide, hanno arrestato un cittadino di nazionalità algerina di 46 anni.

L’uomo è stato inizialmente riconosciuto da alcuni addetti alla sicurezza ATAC come: scattata la richiesta di ausilio, immediato l’intervento dei caschi bianchi del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), in servizio nell’area, che lo hannoDa ulteriori controlli e dall’analisi delle immagini di videosorveglianza è stato possibile ricostruire un furto di cellulare commesso dal 46enne ai danni di un ragazzo alcuni giorni prima, nonché un ulteriore episodio in cui l’uomo aveva tentato di derubare una cittadina, senza riuscire però a portare a termine il suo intento.