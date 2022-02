La piaga dei rifiuti abbandonati in strada, spesso in luoghi isolati e parzialmente – se non del tutto – bucolici, prosegue. A cercare di contrastare il fenomeno, ci pensa la tecnologia. Diverse le telecamere piazzate nei territori, per scoprire chi sono gli sporcaccioni e in seguito multarli.

Carpinetana, rifiuti abbandonati nei pressi dell’ex isola ecologica

Questo lavoro di deterrenza, non basta. E’ di poco fa la notizia della bonifica avvenuta in via Carpinetana, data direttamente dal Sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti:

“Questa mattina Minerva ha liberato l’area dell’ex isola ecologica sita su Via Carpinetana dai rifiuti abbandonati. Nel ringraziare gli operatori intervenuti in seguito al sollecito dell’Amministrazione comunale, si rammenta che l’abbandono dei rifiuti è un reato penale”.