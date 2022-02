Incendio al Quarticciolo: fumo invade un palazzo. Soccorsi minori e una donna incinta

Alle ore 23.04 del 06/02/2022 la sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via Ascoli

Satriano n°4 RM, per un incendio di diversi materiali accatastati nel vana sottoscala di un palazzina di tre piani fuori terra, 2 Squadre VVF con il supporto del Carro Teli, del Carro autoprotettori e del Capo Turno Provinciale.

Ecco cosa è successo in zona Quarticciolo

I soccoritori vvf a causa del denso fumo sviluppatosi, che invadeva completamente gli interni del palazzo, prestavano immediato soccorso a venti inquilini che presentavano alcuni sintomi di intossicazione assicurandoli alle cure dei sanitari del 118, i quali trasportavano immediatamente sette persone, tra cui alcuni minori ed una donna in stato interessante, presso il più vicino ospedale per dei controlli più accurati.

L’intervento terminava alle ore 01.15 circa sul posto le forze dell’ordine e la polizia urbana.