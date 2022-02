Oltre cinque miliardi (5,2) per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Sono le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un pacchetto di interventi che mette subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti nel PNRR per il sistema di Istruzione che ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi.

Le dichiarazioni

«Abbiamo fatto un passo avanti importante verso la realizzazione di una nuova scuola materna ed elementare per tutti gli alunni dell’istituto Padre Pio che, dalla struttura angusta in cui si trovano oggi al Villaggio della Rinascita, vogliamo spostare nella vicina via Gramsci, in un edificio che sia completamente nuovo e dotato di tutte le attrezzature sportive, auditorium e pertinenze – ha commentato la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici di Valmontone, Veronica Bernabei – Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma ha infatti approvato all’unanimità la delibera con cui si concede alla nostra scuola il nulla osta con cui potremo partecipare al bando del PNRR con il progetto da nove milioni e mezzo di euro che abbiamo già predisposto. La strada intrapresa è quella giusta e sono certa che potremo riuscire in un’opera storica per Valmontone».

«Ringrazio il vicesindaco della Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, e la consigliera Cristina Michetelli per averci aiutato e sostenuto in questa tappa fondamentale e, ovviamente, un grazie speciale va alla nostra consigliera regionale, Eleonora Mattia, che da presidente della Commissione regionale diritto allo studio ci è stata accanto in questo percorso – ha concluso la Bernabei – Un ringraziamento va, ovviamente, anche al mio ufficio in particolare all’ingegnere Massimiliano Petrassi, all’ingegnere Daniele Brini e all’architetto Marta Guglielmini, che nei prossimi giorni saranno impegnati a predisporre tutta la documentazione necessaria. Un passo alla volta, con la giusta programmazione e progettazione, continuiamo a lavorare per il bene della nostra Valmontone».

«Il primo passo è stato fatto per la realizzazione della nuova scuola che sostituirà il plesso scolastico di Padre Pio. La nuova struttura verrà realizzata su via Gramsci e sarà una struttura sicura ed in linea con le recenti norme destinata ai nostri ragazzi più giovani della scuola materna ed elementare – ha aggiunto la Consigliera comunale delegata alla Pubblica Istruzione Laura Mujic – La priorità di questa amministrazione è stato sempre quella di investire in maniera sostenibile e diligente sul futuro dei nostri figli perché le nostre risorse devono andare a migliorare l’intero territorio. Ringrazio l’assessora Veronica Bernabei per il quotidiano lavoro che svolge per migliorare e salvaguardare le strutture scolastiche del nostro comune».

