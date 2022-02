Civitavecchia. Scoperto pacco bomba indirizzato a Musolino,…

Porto Civitavecchia, Masucci (Fit-Cisl Lazio):”Pacco bomba a Musolino gesto indegno”. “Il pacco bomba indirizzato al presidente dell’Autorità portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è un gesto indegno e vile”. È quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “di fronte a gesti del genere, siamo di nuovo a sottolineare con forza l’importanza e il valore del dialogo e della concertazione, esprimendo la nostra più sentita solidarietà al Presidente”.

ALESSANDRI: PACCO BOMBA A MUSOLINO INTIMIDAZIONE GRAVE DA CONDANNARE

“Sono vicino e voglio esprimere tutta la mia solidarietà al Presidente dell’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia, Pino Musolino, vittima di una grave intimidazione da condannare con fermezza. Mi auguro che i responsabili di questo gesto vile vengano individuati presto. Non ci può essere nessuno spazio per minacce inaccettabili come queste”.

Così in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.