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855 nuovi casi positivi in Ciociaria. Morta per Covid una 63enne di Ceccano. Il bollettino di oggi

di Redazione0
855 nuovi casi positivi in Ciociaria. Morta per Covi una 63enne di Ceccano. Il bollettino di oggi 5 febbraio 2022

Registrato un decesso: Una donna di 63 anni di Ceccano con pregresse patologie.


Altri Comuni con nuovi casi:

4 ARNARA ATINA BROCCOSTELLA CASALVIERI CASTROCIELO FUMONE PESCOSOLIDO SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIOVANNI INCARICO SANTOPADRE TORRE CAJETANI

3 AUSONIA CASTRO DEI VOLSCI CERVARO FONTECHIARI GIULIANO DI ROMA PIGNATARO INTERAMNA

2 CAMPOLI APPENNINO CASTELNUOVO PARANO PICINISCO PICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’APOLLINARE 2 SERRONE SGURGOLA TREVI NEL LAZIO TRIVIGLIANO VALLECORSA VICO NEL LAZIO VILLA LATINA

1 ACUTO BELMONTE CASTELLO COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO FALVATERRA FONTANA LIRI GALLINARO GUARCINO POSTA FIBRENO SETTEFRATI TERELLE VALLEMAIO VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO

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