Spavento vicino al Circo Massimo: appartamento in fiamme

In data 4 febbraio alle ore 20,20 circa la S.O. ha inviato in via della Fonte di Fauno num.12, a Roma, diverse squadre VVF per incendio appartamento.

Ecco tutti i dettagli della vicenda

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’abitazione , ubicata al piano seminterrato di una palazzina è stata parzialmente distrutta dalle fiamme. L’incendio partito dalla veranda si è propagate all’interno dell’appartamento distruggendolo solo parzialmente.

Tre le camere bruciate .In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. L’appartamento è stato ritenuto al momento inagibile. Sul posto sono intervenute quattro Aps (7A ,1 A ,11 A, 3 A ) l’autoscala ,il carro teli ,due autobotti, il carro degli autoprotettori in presenza del capoturno provinciale e il funzionario di guardia.