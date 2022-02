Roma, rione Monti. Evacuata scuola elementare per una fuga di gas

Roma, Ferrara (M5S): “Dopo evacuazione scuola preoccupato per bambini, vergogna stralci Gualtieri”

“Io sono molto preoccupato per le scuole dei nostri figli.

I grandi lavori di riqualificazione e messa in sicurezza che avevamo avviato, come l’adeguamento degli impianti antincendio e dei sistemi di rilevamento, si sono clamorosamente fermati.

Proprio , le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo I Centro Ex Trevi sono intervenute, intorno alle 11.30, in via Sforza 2 per una fuga di gas che si è verificata in una scuola elementare. L’edificio è stato evacuato e la strada chiusa per garantire la sicurezza degli studenti.

Quando escono notizie così, diventa evidente a tutti perché lo stralcio di 19 milioni di euro sulla manutenzione degli edifici scolastici è una vergogna infinita, messa in campo dall’amministrazione Gualtieri. Qualcuno ne dovrà rispondere, perché sulla salute dei bambini non si scherza”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.