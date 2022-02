Pigneto. Rintracciata anziana scomparsa: vagava impaurita per strada

Era sola, impaurita e senza sapere come tornare a casa, la signora di 89 anni che ieri pomeriggio è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in via dell’Acqua Bullicante, all’altezza di via Roberto Malatesta.

La vicenda

Arrivata una segnalazione di persona scomparsa alla centrale operativa LUPA del Comando Generale, è stata diramata immediatamente una nota di ricerca alle pattuglie con alcuni elementi utili al rintraccio.

Sono stati gli agenti del V Gruppo Prenestino che, durante il servizio di vigilanza nella zona, hanno notato una persona che corrispondeva alla descrizione della donna, la cui scomparsa era stata denunciata alcune ore prima dalla figlia: infreddolita e in evidente stato di difficoltà, anche a causa di alcune patologie pregresse, gli operanti sono riusciti a rassicurarla e ad instaurare con lei un dialogo.

Risaliti alla sua identità, il personale ha avvisato immediatamente la figlia che la stava cercando disperatamente. La donna ha potuto così riabbracciare la madre dopo ore di forte spavento, ringraziando, in lacrime, gli agenti per la premura dimostrata