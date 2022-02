Le pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur sono intervenute intorno alle ore18.00 di ieri, 1° febbraio 2022, in via di Castel di Leva.

Castel di Leva, uomo deceduto in auto: indagini in corso

Gli agenti hanno ritrovato un uomo di 77 anni, senza vita, all’interno di una Fiat Panda. L’auto è finita all’interno di un terreno privato dopo essere uscita dalla sede stradale.

Tuttora in corso indagini per ricostruire quanto accaduto: tra le cause del decesso non si esclude un malore dell’uomo durante la guida.

Foto di repertorio