Pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in largo Monte S. Giusto 10, dove intorno alle 15.30 si è verificato un incendio in un appartamento al settimo piano.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona e agevolato il più possibile i mezzi di soccorso, fino al termine dell’intervento dei VVFF. Non risultano feriti. Tuttora in corso accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.