Continua la lotta al Covid-19 da parte dell’Amministrazione comunale di Nemi che già da tempo ha realizzato diverse iniziative per combattere il virus. Il Comune donerà mascherine FFP2 a tutti gli studenti delle scuole di Nemi. Saranno distribuite direttamente dalla scuola quotidianamente sia a bambini dell’infanzia sia agli alunni delle scuole elementari e medie.

Ancora si dovrà convivere con questo Virus per altro tempo – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – questo servizio vuole essere un’ulteriore servizio alla tutela della salute della cittadinanza e per questo ringrazio la disponibilità e la collaborazione della Dirigente del Plesso Scolastico Laura Lamanna che nei prossimi giorni ci sosterrà in questa importante iniziativa voluta dall’Amministrazione di Nemi – conclude il Sindaco Bertucci –