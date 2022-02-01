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1 Febbraio 2022
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1207 nuovi positivi in Ciociaria. Frosinone, Cassino, Alatri e Sora le città con più casi nel bollettino di oggi

di Redazione0
1207 nuovi positivi in Ciociaria. Frosinone, Cassino, Alatri e Sora le città con più casi nel bollettino di oggi 1 febbraio 2022

Altri Comuni con nuovi casi:

10 BROCCOSTELLA SAN GIOVANNI INCARICO SANT’ELIA FIUMERAPIDO STRANGOLAGALLI VALLECORSA

9 CASALVIERI PALIANO

8 POFI

7 MOROLO PICO

6 ACUTO SGURGOLA TORRE CAJETANI

5 PESCOSOLIDO PIGNATARO INTERAMNA

4 ALVITO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA PATRICA SAN DONATO VAL DI COMINO VICALVI

3 COLLE SAN MAGNO FUMONE SETTEFRATI TRIVIGLIANO VILLA SANTO STEFANO

2 AUSONIA FILETTINO PICINISCO SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA

1 ACQUAFONDATA CAMPOLI APPENNINO CASALATTICO FONTECHIARI POSTA FIBRENO ROCCA D’ARCE SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SERRONE VICO NEL LAZIO VILLA LATINA

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