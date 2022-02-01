Altri Comuni con nuovi casi:
10 BROCCOSTELLA SAN GIOVANNI INCARICO SANT’ELIA FIUMERAPIDO STRANGOLAGALLI VALLECORSA
9 CASALVIERI PALIANO
8 POFI
7 MOROLO PICO
6 ACUTO SGURGOLA TORRE CAJETANI
5 PESCOSOLIDO PIGNATARO INTERAMNA
4 ALVITO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA PATRICA SAN DONATO VAL DI COMINO VICALVI
3 COLLE SAN MAGNO FUMONE SETTEFRATI TRIVIGLIANO VILLA SANTO STEFANO
2 AUSONIA FILETTINO PICINISCO SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA
1 ACQUAFONDATA CAMPOLI APPENNINO CASALATTICO FONTECHIARI POSTA FIBRENO ROCCA D’ARCE SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SERRONE VICO NEL LAZIO VILLA LATINA