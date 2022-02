Avviso ai consumatori, presenza di ossido di etilene in alcuni lotti del prodotto Bamboo 60 capsule. Ministero della Salute segnala richiamo integratore alimentare.

I lotti

Attraverso il sistema di allerta per alimenti del sito internet del ministero della Salute, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, il dicastero ha comunicato la non conformità del prodotto Bamboo 60 capsule, in seguito al rilevamento di ossido di etilene + 2 cloro etanolo nella materia prima “Bambusa arundinacea E.S.”.

I lotti distribuiti in Italia, attraverso e-commerce, sono:

Bamboo 60 capsule 27g lotto 6698, con scadenza 12/2023;

Bamboo 60 capsule 27g lotto 7533, con scadenza 7/2024.

L’integratore è prodotto da KOS s.r.l. nello stabilimento di via Leopardi n 17 a Carmignano in provincia di Prato. A titolo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda comunque i clienti a non consumare i prodotti eventualmente acquistati.