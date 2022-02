Concorso Marina Militare per 2000 volontari VFP1

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso in Marina Militare per 2000 volontari VFP1 (ferma prefissata di un anno): per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 5 febbraio 2022. Tanta sarà la concorrenza, nonostante i posti disponibili non siano pochi. 1400 saranno distribuiti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 600 nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP). Di seguito vi forniamo maggiori informazioni su come candidarvi correttamente.

Requisiti per il Concorso Marina Militare per 2000 volontari

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

età compresa tra 18 e 25 anni

assenza di condanne per delitti non colposi

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado

di di primo grado non essere stati sottoposti a misure di prevenzione

aver tenuto condotta incensurabile

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate

Per coloro che si candideranno per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono richiesti poi ulteriori requisiti specificati sul bando ufficiale del concorso.

Come avverranno le selezioni

Le selezioni dei 2000 volontari avverranno attraverso la valutazione dei titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria.

Come candidarsi

Come ci si candida per il concorso Marina Militare per 2000 volontari VFP1? La modalità è telematica, esclusivamente dalla pagina dedicata alla selezione (sito ufficiale Ministero della Difesa). Per cominciare la procedura è necessario essere in possesso di uno SPID.