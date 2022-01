Su richiesta dei familiari, alle ore 14:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma, ha inviato quattro squadre operative per soccorso a persona al secondo piano di un edificio, in Via Capitano Umberto Donati,21 nel Comune di Nettuno.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a Nettuno: ecco i dettagli

I Vigili del Fuoco, con l’ausilio del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), hanno adagiato la persona di sesso femminile di circa 200 kg sulla barella toboga; per essere calata dalla finestra dell’abitazione, con l’aiuto dell’Autoscala, al fine di consegnarla cosciente ai sanitari.

Polizia Municipale e 118 sul posto per quanto di loro competenza.