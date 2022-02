Morìa di lupi, volpi e storni a Roma e provincia: è (anche) polemica politica

Fauna selvatica, Diaco (M5S): “Troppa moria di lupi e volpi sulle strade, Roma Capitale e Regione Lazio intervengano subito”

“Continua la mattanza dei lupi nella Capitale. Questa volta il ritrovamento della carcassa di un esemplare giovane è avvenuto nel territorio della riserva di Decima Malafede, a Roma sud, dove insiste una colonia di questi magnifici animali. Il lupetto, la cui presenza è stata segnalata dall’ex assessore municipale all’ambiente Marco Antonini, è stato trovato sul ciglio della via Pontina lungo il km 22,5, poco prima dell’outlet di Castel Romano.

E’ la terza carcassa di lupo, investito da un’auto, che viene ritrovata a Roma nel corso dell’ultimo mese. Chiediamo a Roma Capitale e alla Regione degli interventi mirati sulla fauna selvatica: c’è troppa moria di lupi e di volpi negli ultimi tempi sulle strade capitoline, queste stragi non devono più avvenire”.

Cosi’ in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente.

ROMA, ALLARME STORNI: CODACONS CHIEDE INTERVENTI URGENTI AL COMUNE

INVASIONE DI UCCELLI CREA PROBLEMI IN CITTA’ E INCREMENTA IL RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI

La massiccia presenza di storni che in questi giorni sta caratterizzando i cieli della capitale provoca disagi e incrementa il rischio di incidenti stradali. Lo afferma il Codacons, che chiede al Comune interventi urgenti per affrontare il problema.

Negli ultimi giorni si è registrata una invasione di uccelli a Roma non solo nel quartiere Prati, zona che da anni affronta l’emergenza storni, ma anche in altri quadranti che vanno da nord a sud della città – spiega l’associazione – La presenza di un numero imponente di volatili crea disagi ai cittadini a causa sia del rumore prodotto, sia del guano lasciato a terra, ma soprattutto incrementa fortemente il rischio di incidenti stradali.

Proprio il guano presente sull’asfalto porta a pericolose cadute da parte di motociclisti e pedoni e fa slittare gli pneumatici delle automobili, alimentando scontri e riducendo la sicurezza stradale – aggiunge il Codacons – Per questo chiediamo al Comune di intervenire con urgenza e con misure più efficaci per allontanare gli storni dalla capitale e limitare il più possibile i disagi per i cittadini.

