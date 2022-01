Brutto incidente quello di questa mattina, 31 gennaio 2022, sulla superstrada Sora-Ferentino: coinvolti due auto e un mezzo pesante; traffico in tilt per oltre un’ora.

Incidente sulla Sora-Ferentino: ecco cosa è successo

L’incidente è avvenuto questa mattina, verso le 6:00, nel tratto della superstrada in direzione Ferentino. Una delle due auto coinvolte è finita contro il guard-rail, mentre l’altra si è scontrata contro un camion.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i Carabinieri, per i rilievi di rito e per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, non si conosce l’entità dell’incidente: potrebbero quindi seguire aggiornamenti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Foto di repertorio