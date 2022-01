Torna ad affacciarsi qualche nube sulle province di Roma e Frosinone per quanto riguarda la situazione metereologica prevista nelle prossime ore. L’incertezza si paleserà prevalentemente nella giornata di lunedì 31 gennaio 2022, quando sarà possibile assistere anche a qualche precipitazione nelle ore serali. Tempo invece sereno quello previsto per la giornata di martedì 1 febbraio, con il sole che tornerà a rubare la scena. Temperature in leggero rialzo.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio 2022.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 31 gennaio:

Notte: Nuvoloso

Mattina: Nuvoloso

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con pioggia

Temperatura prevista: min 5° C; max 11° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 1 febbraio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 6° C; max 13° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 31 gennaio:

Notte: Nubi basse e schiarite

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con pioggia

Temperatura prevista: min 2° C; max 7° C. Venti: deboli

Martedì 1 febbraio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 3° C; max 12° C. Venti: deboli