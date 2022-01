Simone Cicalone, alias “Scuola di Botte” su YouTube, è arrivato a Frosinone per raccontare la realtà de “Il Casermone”.

Cicalone risponde a Brumotti: l’altro volto de “Il Casermone” di Frosinone

Giorni fa avevamo raccontato degli insulti che ha subito Brumotti quando è venuto al Casermone di Frosinone per un servizio giornalistico di “Striscia la Notizia”. Il fatto, o i fatti in questo caso, non sono passati inosservati a Simone Cicalone, noto youtuber di successo e ideatore di uno dei format più seguiti “Quartieri Criminali”.

Il Casermone di Frosinone , un luogo mitologico della città laziale , racconta Cicalone nella descrizione del suo video, è uno dei luoghi dove ogni giorno accadono storie di ogni tipo. In queste storie, purtroppo, ci sono anche racconti di famiglie che hanno vissuto tragedie.

“Qual è il disagio di vivere in questo quartiere” – domanda Cicalone ad un cittadino residente nel quartiere – “Siamo dimenticati dalla politica. Costruiscono giardini e parchi ma non se ne prendono cura. Siamo dimenticati da tutti“.

Ecco il video completo: