Come viene riportato da Circuito Lavoro, Bialetti assume nuovo personale in tutta Italia. La nota azienda di elettrodomestici e sistemi di cottura seleziona in particolare addetti vendita e store manager. Ecco tutti i dettagli e come inviare la candidatura.

Bialetti assume in tutta Italia: le posizioni aperte

Bialetti è un’azienda italiana specializzata nella produzione e vendita di elettrodomestici e sistemi di cottura. Nata nel 1919, rappresenta al momento una delle realtà leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali per il settore elettrodomestico e casalinghi. Sempre alla ricerca di nuovi talenti da assumere, Bialetti ha inoltre appena pubblicato nuove offerte di lavoro per una serie di figure. Nello specifico, l’azienda è alla ricerca di addetti vendita nelle seguenti sedi: Genova, Aosta, Milano, Portogruaro (Venezia), Forlì (Forlì Cesena), Verona, Barberino Designer Outlet Barberino (Firenze), Colonnella (Teramo), Rimini, Roma, Ascoli Piceno.

I candidati dovranno avere buone capacità organizzative, essere orientati ai risultati e disponibili al lavoro su turni, anche nei giorni festivi. L’azienda è inoltre alla ricerca di store manager per la sede di Genova. Si richiedono almeno 2 anni di esperienza in posizioni analoghe e nella vendita assistita.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere approfonditi e consultati direttamente sul sito ufficiale di Bialetti, nella sezione “Carriere”. Per candidarsi, bisognerà cliccare su “Posizioni aperte”, individuare i punti vendita, il ruolo di interesse e compilare il form online. Ulteriori informazioni e novità sugli annunci di lavoro in Italia sono disponibili qui.