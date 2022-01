Diversi i quartieri della Capitale che ieri sera sono stati oggetto di controlli capillari da parte della Polizia Locale, con particolare attenzione al rispetto delle misure per la tutela dei consumatori e della salute collettiva.

Nelle zone di San Lorenzo e del Pigneto, le pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dei Gruppi territoriali, durante gli accertamenti in alcuni locali pubblici, avvenuti anche in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, hanno riscontrato illeciti amministrativi per un importo di sanzioni pari a circa 15mila euro. Due gli esercizi invece diffidati per mancata osservanza delle disposizioni in vigore per l’emergenza da Covid-19.