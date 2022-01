Avvistato cinghiale al IV Km: rovistava tra i rifiuti. È emergenza?

Ancora cinghiali a Colleferro. Nella nottata di oggi è stata segnalata la presenza dell’animale mentre rovistava all’interno di un cesto dei rifiuti al IV Km, tra Colleferro e Artena.

Cinghiale avvistato al IV Km

È da un po’ di tempo che raccontiamo di un’emergenza che c’è a Colleferro legata ai cinghiali in stato di libertà. Il 16 aprile scorso, sempre nella cittadina lepina, venne avvistata una famiglia intera in via dei Larici, nei pressi di un parco giochi frequentato da bambini.

Oggi, invece, un altro utente ci segnala un nuovo avvistamento fatto intorno alle ore 02:00 di notte, direttamente dalla figlia.

Come lamenta lo stesso cittadino, da un po’ di tempo a questa parte ci sarebbero dei rifiuti sparsi, forse riconducibili allo stesso animale che, di notte appunto, rovista l’immondizia per cercare cibo.